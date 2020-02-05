مواطن يطلق على ابنته اسم "مصر الجميلة" حبًا وتقديرًا للبلد

كشف تامر خميس، والد الطفلة "مصر الجميلة"، سبب تسميته لهذا الاسم، قائلًا: "عشان أنطق اسم مصر على لساني كل يوم"، موضحًا أنه يعمل مقاولًا معماريًا، ويبلغ من العمر 39 عامًا.



وأضاف "خميس"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الثلاثاء، أن هذه الطفلة هي أول أبنائه، لافتًا إلى أنه تم إلغاء الأسماء المركبة ما عدا اسم "مصر الجميلة"، معلقًا: "محدش يقدر يقف في وش مصر، أي اسم تاني ممنوعًا ولكن اسم مصر محدش قدر يوقفه".



وأشار إلى أنه لديه ابن آخر أسماه "رائد"، ويجعله يرتدي "المموه" طوال الوقت.

