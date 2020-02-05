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عارفة عبد الرسول: "حدثينا عن كواليس العمل" أكثر سؤال بيعصبني
الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:15 ص
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شيماء عطية
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سخرت الفنانة عارفة عبد الرسول من نمطية الأسئلة التي يطرحها الإعلام على الفنانين في المؤتمرات الصحفية، والتي تتشابه أغلبها، لافتة إلى أن سؤال "حديثنا عن كواليس العمل؟" هو أكثر سؤال يثير عصبيتها.
وكتبت "عبد الرسول" عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لما شركه إنتاج تبقى عاملة مؤتمر صحفى كبير أكتر من ١٥ جريدة على منصات على قنوات تتكلم مع ده وتدخل ع اللى بعده.. الأسئلة طبعا فوله وانقسمت ١٥.. بس أكتر سؤال بيعصبنى هو "كلمينى عن كواليس العمل.. ييييييييع".
يذكر أن آخر أعمال عارفة عبد الرسول كان مسلسل "الآنسة فرح"، والتي تشاركت فيه البطولة مع كل من رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي.
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