Advertisements
Advertisements
Advertisements

عارفة عبد الرسول: "حدثينا عن كواليس العمل" أكثر سؤال بيعصبني

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:15 ص
Advertisements
بوابة الفجر
شيماء عطية
Advertisements

سخرت الفنانة عارفة عبد الرسول من نمطية الأسئلة التي يطرحها الإعلام على الفنانين في المؤتمرات الصحفية، والتي تتشابه أغلبها، لافتة إلى أن سؤال "حديثنا عن كواليس العمل؟" هو أكثر سؤال يثير عصبيتها.

وكتبت "عبد الرسول" عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لما شركه إنتاج تبقى عاملة مؤتمر صحفى كبير أكتر من ١٥ جريدة على منصات على قنوات تتكلم مع ده وتدخل ع اللى بعده.. الأسئلة طبعا فوله وانقسمت ١٥.. بس أكتر سؤال بيعصبنى هو "كلمينى عن كواليس العمل.. ييييييييع".

يذكر أن آخر أعمال عارفة عبد الرسول كان مسلسل "الآنسة فرح"، والتي تشاركت فيه البطولة مع كل من رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

منوعات فن الفجر الفني

أخبار تهمك

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ حوالي 13 ساعة

Minya site | نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 برقم الجلوس والاسم الان عبر هذا الرابط

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انتكاسة جديدة تضرب رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

natiga nOw | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم باسيوط assiut | اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول In هنا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

Before all | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم Dakahlia.. اعرف نتيجتك للشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الاول هنا

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

منذ حوالي 5 ساعات

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وشروسبري بث مباشر KORA LIVE كورة جول هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 5 ساعات

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يزف بشري سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

يلا kora شوت مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون بث مباشر كأس الاتحاد الانجليزي ليفربول ضد شوروسبري تاون مباشر يلا شوت حصري اليوم الثلاثاء 04 / 02 / 2020 والقنوات الناقلة

منذ حوالي 5 ساعات

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجتك عندنا | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 بني سويف بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت natiga الاعدادية في 23 محافظة عبر بوابة مديرية التربية والتعليم وموقع الوزارة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بث مباشر مباراة ليفربول وشروسبري اليوم الثلاثاء| رابط مشاهدة مباراة ليفربول الآن

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت كورة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون اليوم الثلاثاء في كأس الإتحاد الإنجليزي kora live

منذ حوالي 5 ساعات

نتائج الصعيد ظهرت | Link نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2020 في محافظات (المنيا - بني سويف - أسيوط - سوهاج - قنا) بالاسم ورقم الجلوس من خلال مديرية التربية والتعليم iN hErE

منذ حوالي 4 ساعات

finally.. لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم dakahliya | غدا موعد ظهورها في المدارس

منذ ساعتين و 49 دقيقة

موضوعات متعلقة

الصور الأولى لأبطال فيلم "عيار ناري"

محمد ممدوح: مشاهدي في "المحاجر" أرهقتني بشدة

محمد إمام يكشف عن المشهد المحذوف من "هوجان"

ميرنا نور الدين لـ"الفجر الفني": شخصية "وردة" خضتني.. ومحمد إمام وكريم عبدالعزيز شاطرين (فيديو)

محمد جمعة يعلن عن انضمامه لفيلم "حضور وانصراف"

شاهد.. صور جديدة من كواليس مسلسل "الآنسة فرح "

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:53 م

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya

Before all | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم Dakahlia.. اعرف نتيجتك للشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الاول هنا

10:20 م

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

10:48 م

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

09:04 م

يلا شوت كورة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون اليوم الثلاثاء في كأس الإتحاد الإنجليزي kora live

09:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status