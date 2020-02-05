داعية: "عُمرة رمضان ورجب.. تسميات ما أنزل بها من سلطان"

انتقد الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، مصطلح "بيربي دقنه"، معقبا: "عيب نقول بيربي دقنه.. الدقن متترباش"، موضحا أنه شرعًا يتطلق عليها تارك ذقنه.



وأشار "عطية"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن تسميات عُمرة رمضان، وعُمرة رجب ما أنزل بها من سلطان، معقبا: "لا عندنا عمرة رمضان ولا عمرة رجب.. عندنا عُمرة بس".



وأضاف أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن الفقه الإسلامي يعتبر أن رفع الجدار فوق جدار الجار حرامًا لأنه يؤذي الجار، ما يؤكد على مكانة الجار.

