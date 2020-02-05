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تنفيذ أول طريق خرساني في الصعيد بطول ١٠٠٠ كيلو متر

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 05:40 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كريم وزيري
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تنفذ الدولة أول طريق خرساني فى صعيد مصر، للنقل الثقيل، بطول 1000 كيلو متر، يمتد من القاهرة إلى أسوان، على جانبي طريق أسيوط الغربي، وستكون المرحلة الأولى منه بتكلفة قدرها ٥ مليارات جنيه وسيخدم 50 مليونًا فى مدن الصعيد.

الطريق الجديد يمنع اختلاط السيارات الملاكي بالنقل الثقيل، ما يساهم في القضاء على حوادث الطرق بالصعيد ويحافظ على أرواح الآلاف من المصريين سنويًا، ويفتح الطريق أبواب التنمية والتعمير على جانبيه ويستقبل الاستثمارات والمشروعات لخدمة أهالي الصعيد.

ويتم حاليًا رصف الطريق بـ"فينشر" بتكنولوجيا ألمانية، وتسليحه بطريقة أتوماتيكية ومعالجة الخرسانة بأحدث الأساليب الألمانية عن طريق رش مادة المعالجة وتمشيط الطريق أتوماتيكًا، ويتم تشغيل "الفنشر" بطاقم عمل محترف للوصول لأعلى مستويات الجودة.
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