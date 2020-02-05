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أمين عام المستشفيات الجامعية يزف بشرى سارة للمصريين عن "كورونا"

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:00 ص
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أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المستشفيات الجامعية، إن مصر لم يثبت فيها حتى هذه اللحظة وجود إصابات بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك متابعة دقيقة لكل حالات الاشتباه التي تصل إلى مصر عن طريق المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، مساء الاثنين، أن الوقاية من فيروس كورونا تتم من خلال: غسل اليد بالماء والصابون، وعدم ملامسة العين والفم بعد العطس، مؤكدا على أهمية عدم العطس في الهواء، دون استخدام منديل.

وأكد أمين عام المستشفيات الجامعية، على ضرورة عدم الجلوس في أماكن قليلة التهوية، أو مزدحمة، لافتا إلى أنه لا داعي لارتداء كمامات في الشوارع؛ لأنه لا يوجد وباء في مصر، مشيرا إلى أنه يجب ارتداء "الماسكات" الجراحية في المستشفيات لعدم نقل العدوى لأي شخص؛ بينما الفريق الطبي يرتدي كمامات متخصصة.
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الكلمات المفتاحية

مصر كمامات فيروس الكورونا

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