تعرف على سبب وضع نقطة حمراء على جبهة نساء الهند

قالت الدكتورة هاربين أورورا، رئيس مؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، إن النقطة الحمراء يتم وضعها على جبهة المرأة الهندية، للعديد من الأسباب من بينها الزواج، لافتَا إلى أن هذه النقطة يتم وضعها في المعبد من قبل الكاهن.



وتابعت "أورورا"، خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن هذه العلامة توضع في منتصف الجبهة، وهي مصدرًا للطاقة، وتكون بمثابة عينًا ثالثة، مشيرة إلى أن هذه العلامة رمز للكثير من المعاني.



وتابعت رئيس مؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، أن هذه العلامة تحقق المزيد من التأثير لدى المرأة، وتعمل على إيقاظ القدرة على الإبداع، خاصة لدى المرأة التي تعتبر القناة الإلهية لبث الروح في البشر.

