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عاجل- رمضان صبحي ينفي تجدد إصابته في العضلة الخلفية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:47 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة الأخبار التي ترددت في الساعات الماضية عن تجدد إصابته في العضلة الخلفية.

ونفى لاعب الأهلي عدم صحة هذه الأخبار وأنه سيشارك في التدريبات الجماعية بالأهلي عقب مباراة بيراميدز.

وأوضح بأنه مستمر في تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي والعلاجي تمهيدا للعودة والمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية بصورة طبيعية عقب مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري الممتاز

وأشار لاعب وسط الفريق ان كل ما اشيع عن تجدد إصابته امر غير صحيح وأنه ينفذ آخر مراحل التأهيل من الإصابة حاليا للحاق بالتدريبات الجماعية والمباريات عقب مباراة بيراميدز في الدوري

ويستعد الاهلي لمواجهة بيراميدز في الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوي
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