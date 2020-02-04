تعرف على موعد ومكان عزاء الراحلة نادية لطفي

رحلت الفنانة القديرة نادية لطفي صباح اليوم عن عالمنا وذلك عن عمر ناهز ال 83 عام، وذلك بعد مشوار فني حافل بالنجاح والأعمال الخالدة.



ومن المقرر أن يقام العزاء يوم الخميس المقبل الموافق السادس من فبراير في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.



وكانت نادية لطفي تعاني من أزمة صحية خلال الأيام الماضية نقلت على إثرها لإحدى المستشفيات الخاصة وتم وضعها بغرفة العناية المركزة تحت أجهزة التنفس الصناعي، ومنع الزيارة عنها في الأيام الماضية لسوء حالتها الصحية.