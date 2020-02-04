Advertisements
Advertisements
Advertisements

المصريين الأحرار بالجيزة يثمن دور القيادات التنفيذية بالمحافظة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:44 م
Advertisements
حزب المصريين الاحرار
حزب المصريين الاحرار
الفجر
Advertisements
ثمن حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، الدور الفعال والمتميز للقيادات التنفيذية في محافظة الجيزة وتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الإقليم، لتذليل كل العقبات، من أجل عودة الجيزة إلى رونقها القديم، وفرض حالة من الانضباط والجمال في كل أحياء ومراكز المحافظة، ومتابعة حثيثة من إبراهيم الشهاوي، نائب المحافظ، للتأكيد من تنفيذ كل التكليفات الموكلة إلى الأحياء وكل العاملين في كافة القطاعات داخل المحافظة.

وقال الدكتور مجدي البطران، أمين الجيزة بالحزب، إن المواطن الجيزاوي يلمس ما تقوم به الأجهزة التنفيذية في المحافظة، من إنهاء لكافة المشكلات وتطوير الطرق وتتبع البائعة الجائلين في الشوارع الرئيسية، للحد من العشوائية والانتشار الغير مناسب التي يتسبب في إعاقة حركة المارة والسيارات، وفرض حالة من الانضباط والالتزام بالأماكن المخصصة للباعة.
 
وأضاف البطران، أن الأحياء في الجيزة، في الوقت الحالي أصبح لديها مرونة في التعامل مع شكاوى المواطنين، وسرعة في التنفيذ والعمل على إنهاء أي مشكلة في أقرب وقت ممكن.

وفي السياق ذاته، أشاد المهندس محمد حلمي البنا، أمين المجالس المحلية بالحزب، بجهود  اللواء أيمن سعيد، رئيس مدينة أوسيم، للعمل على تسوية مشاكل المواطنين وإنهاء كافة طلبات وشكاوى أهالي المدينة، وتفاعله وتواصل المستمر مع شباب المدينة.

ووجه البنا، كل الشكر لكل القيادات التنفيذية، على التعاون المثمر والبناء مع شباب الحزب على مستوى الجمهورية، وخاصة محافظة الجيزة وقياداتها، للمساعدة في إزالة كل العقبات التي تواجه المواطنبن، وحل شكواهم في أسرع وقت ممكن، موضحًا أن هناك تواصل مستمر على مستوى الأمانات العامة بالمدن والقرى والمراكز لخدمة وتذليل العقبات أمام المواطنين والعمل على مساعدتهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر المصريين الاحرار الجيزة اخبار

أخبار تهمك

يلا شوت كورة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون اليوم الثلاثاء في كأس الإتحاد الإنجليزي kora live

منذ حوالي 3 ساعات

Before all | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم Dakahlia.. اعرف نتيجتك للشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الاول هنا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

نتيجتك عندنا | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 بني سويف بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت natiga الاعدادية في 23 محافظة عبر بوابة مديرية التربية والتعليم وموقع الوزارة

منذ أقل من ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول وشروسبري اليوم الثلاثاء| رابط مشاهدة مباراة ليفربول الآن

منذ حوالي 3 ساعات

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

منذ أقل من ساعتين

يلا kora شوت مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون بث مباشر كأس الاتحاد الانجليزي ليفربول ضد شوروسبري تاون مباشر يلا شوت حصري اليوم الثلاثاء 04 / 02 / 2020 والقنوات الناقلة

منذ حوالي 3 ساعات

finally.. لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم dakahliya | غدا موعد ظهورها في المدارس

منذ ساعة و 19 دقيقة

natiga nOw | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم باسيوط assiut | اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول In هنا

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. انتكاسة جديدة تضرب رمضان صبحي

منذ ساعة و 26 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

منذ حوالي 3 ساعات

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya

منذ أقل من ساعتين

التفاصيل الكاملة لـ "أزمة ميسي وأبيدال" التي أشعلت النار في برشلونة

منذ ساعة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وشروسبري بث مباشر KORA LIVE كورة جول هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يزف بشري سارة لجماهير الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وشروزبري يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot

منذ حوالي 4 ساعات

Minya site | نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 برقم الجلوس والاسم الان عبر هذا الرابط

منذ ساعتين و 29 دقيقة

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة لـ'رؤساء الأحياء': 'اللي مش هيشتغل يمشي' (صور)

خلال شهر.. تحرير 43 ألف مخالفة مرورية بالجيزة (صور)

"مستقبل وطن" يعقد منتدى لرجال أعمال محافظة الجيزة (صور)

المصريين الأحرار يشارك في افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح (صور)

محافظ الجيزة ينهي مهام رئيس مدينة "أبو النمرس"

"مستقبل وطن" ينهى الموسم الثاني من دورى كرة القدم فى 27 محافظة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:53 م

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya

Before all | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم Dakahlia.. اعرف نتيجتك للشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الاول هنا

10:20 م

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

09:04 م

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

10:48 م

يلا شوت كورة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون اليوم الثلاثاء في كأس الإتحاد الإنجليزي kora live

09:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status