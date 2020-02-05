شاهد.. لحظة وصول 32 صيادًا مصريًا كانوا محتجزين باليمن

نشرت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو، يرصد لحظة وصول 32 صيادًا مصريًا كانوا محتجزين في اليمن إلى مطار القاهرة.



ونجحت السلطات المصرية في إعادة 32 صيادًا مصريًا محتجزين في اليمن.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه الأجهزة المختصة بالتدخل لإنهاء أزمة احتجاز 32 صيادًا مصريًا، وتأمين عودتهم بطائرة خاصة.



وقالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنه كان هناك تكليفات من القيادة السياسية بإرسال طائرة خاصة لعودة الصيادين المصريين.

