أسعار الدولار اليوم الأربعاء 5*2*2020.. وتراجع العملة الأمريكية في بنك واحد





أسعار الدولار اليوم:





تراجعت أسعار الدولار فى بنك "HSBC" بنحو قرش واحد في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، مع توقعات أن تلحق بها باقى البنوك الخاصة مع استقرار سعر العملة الأمريكية في البنوك الحكومية، وظل سعر الدولار أدني من مستوي الـ 16 جنيه، وتتابع بوابة الفجر سعر الدولار لحظة بلحظة.





أسعار الدولار عالميًا:





صعد سعر الدولار مقابل اليورو بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1.1037 دولار.

وقفز سعر الدولار أمام الين الياباني بنحو 0.7 بالمائة ليسجل 109.46 ين.

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1.3031 دولار.

وصعد سعر الدولار أمام الفرنك السويسري بنحو 0.3 بالمائة لتسجل 0.9698 فرنك.

وزاد مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.2 بالمائة ليسجل مستوي 97.963.









أسعار الدولار اليوم في البنوك :





البنك سعر شراء الدولار سعر بيع الدولار سعر الدولار في البنك المركزي 15.7378 15.871 سعر الدولار في البنك الأهلي 15.75 15.85 سعر الدولار في بنك مصر 15.75 15.85 سعر الدولار في بنك القاهرة 15.75 15.85 سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.76 15.86 سعر الدولار في العربي الأفريقي 15.74 15.84 سعر الدولار في بنك بلوم 15.74 15.84 سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي 15.77 15.87 سعر الدولار في بنك SAIB 15.76 15.86 سعر الدولار في بنك مصر إيران 15.75 15.85 سعر الدولار في بنك HSBC 15.75 15.85 سعر الدولار في المصرف العربي 15.75 15.85 سعر الدولار في الكويت الوطني 15.76 15.86 سعر الدولار في بنك عودة 15.76 15.86 سعر الدولار في بنك المشرق 15.78 15.88 سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 15.76 15.86 سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 15.76 15.86 سعر الدولار في المصرف المتحد 15.75 15.85 سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 15.76 15.86 سعر الدولار في بنك الإسكندرية 15.74 15.84 سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.74 15.84 سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 15.76 15.86



