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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5*2*2020.. وتوقعات بتعافي المعدن الأصفر

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب في مصر

تشير التوقعات إلى تعافي أسعار الذهب بعد أن منيت بخسائر حادة أمس لتصل إلي 27 دولار للأوقية بالبورصة الدولية، ولتسجل هبوط بنحو 11 جنيه للجرام في سعر المعدن الأصفر بالسوق المحلي، فى ظل ترقب تطورات فيروس كورونا، وتتابع بوابة الفجر الأسعار لحظة بلحظة:

أسعار الذهب الأن

جرام الذهب عيار 24 سعر 782.75 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 685 جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 587.25 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,480 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

سجل الذهب عيار 18 سعر587.25 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 685 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 782.75جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5,480 جنيه.


أسعار الذهب عالميًا:

هبط سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أبريل بنحو 1.7 بالمائة ليسجل 1555.50 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى  منذ جلسة 16 يناير.

وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 1.6 بالمائة لتسجل 1551.96 دولار للأوقية.


أسعار الذهب 

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

782 إلى 784

عيار 22 

717 إلى 719

عيار 21

684 إلى 686

عيار 18

586 إلى 588

عيار 14

456 إلى 457

عيار 12

391 إلى 392

الاونصة

24.311 إلى 24.382

الجنيه الذهب

5,472 إلى 5,488

الكيلو

781.714 إلى 784.000

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 782.75جنيه      

 50.03 $

سعر الذهب عيار 22

 717.75جنيه

 45.86 $

اسعار الذهب عيار 21

685جنيه

43.52 $

اسعار الذهب عيار 18

 587.25جنيه

37.52 $

سعر الذهب عيار 14

456.75جنيه

29.19 $

سعر الذهب عيار 12

391.5جنيه

25.02 $

سعر الذهب عيار 9

293.5جنيه

18.76 $

اسعار أوقية الذهب

24,412 جنيه

1,550 $

اسعار جنيه الذهب

5,480 جنيه

350.23 $

اسعار كيلو الذهب

782,750 جنيه

50,032 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

4 فبراير

782.25

685

587.25

456.75

391.5

3 فبراير

794.25

695

595.75

463.25

397.25

2 فبراير

797.75

698

598.25

465.25

398.75

1 فبراير

797.75

698

598.25

465.25

398.75

31 يناير

797

697

597

493

340

30 يناير

794.25

695

595.75

463.25

397.25

29 يناير

790.75

692

593.25

461.25

395.5

28 يناير

788.5

690

591.5

460

394

27 يناير

793.25

794

594.75

462.75

396.5

26 يناير

798.94

699.09

599.21

466.05

399.47

25 يناير

798.94

699.09

599.21

466.05

399.47

24 يناير

798.80

698.97

599.11

465.97

399.40

23 يناير

792.32

693.30

594.25

462.19

396.16
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