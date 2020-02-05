أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5*2*2020.. وتوقعات بتعافي المعدن الأصفر

أسعار الذهب في مصر





تشير التوقعات إلى تعافي أسعار الذهب بعد أن منيت بخسائر حادة أمس لتصل إلي 27 دولار للأوقية بالبورصة الدولية، ولتسجل هبوط بنحو 11 جنيه للجرام في سعر المعدن الأصفر بالسوق المحلي، فى ظل ترقب تطورات فيروس كورونا، وتتابع بوابة الفجر الأسعار لحظة بلحظة:





أسعار الذهب الأن





جرام الذهب عيار 24 سعر 782.75 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 685 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 587.25 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,480 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة





سجل الذهب عيار 18 سعر 587.25 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 685 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 782.75 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,480 جنيه.









أسعار الذهب عالميًا:





هبط سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أبريل بنحو 1.7 بالمائة ليسجل 1555.50 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى منذ جلسة 16 يناير.

وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 1.6 بالمائة لتسجل 1551.96 دولار للأوقية.









أسعار الذهب



