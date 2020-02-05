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كيف تحصل على تمويل مشروع إسكان البيت الريفي؟

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:52 ص
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بنك ناصر
بنك ناصر
آيات عامر
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يساهم بنك ناصر الاجتماعى في النهوض بمستوى المعيشة في قرى الصعيد الأكثر فقرًا، حيث قام البنك بتمويل مجموعة من البيوت الريفية لأهالى قرية كلابشة بمركز كوم أمبو، بمحافظة أسوان بمنحهم قرضًا قيمته 30 ألف جنيهًا بدون عائد وبمصروفات إدارية 5% سنويًا، يسدد على أقساط شهرية لمده خمس سنوات.

ويستهدف التمويل حوالى 180 مستفيدًا من أهالي القرية الحاصلين على خطابات تخصيص من المحافظة، علي أن يكون المقترض حاصلًا على خطاب تخصيص من المحافظة، ويقدم ضامنًا من الدرجة الأولى، "وحال تعذر تقديم ضامن من الدرجه الأولى يتم توفير ضامنًا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ويحول مرتبه عند طلب البنك"، بشرط ألا يقل السن عن 21 سنة، ولا يتجاوز 65 سنة عند الحصول على القرض.

وللحصول على تمويل من البنك لابد توفير المستندات التالية: 
- إيجاد التأمين للمقترض والضامن.
- بحث صورة بطاقة الرقم القومى للمقترض والضامن "ساريـــه".
- الرقم اجتماعى من الشئون الاجتماعيه بأحقية العميل للحصول على القرض.
- أصل خطاب التخصيص بأسم المقترض.
- إيصال سداد الدفعة المقدمة.
- إيصال مرافق حديث.
- طلب الحصول على القرض.
- بيان مفردات مرتب الضامن – إن وجد-.
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