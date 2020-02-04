البورصة الأمريكية تعوض خسائرها بنهاية التعاملات

استطاعت البورصة الأمريكية أن تعوض الخسائر التى منيت بها الإسبوع الماضى بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بقيادة قطاع التكنولوجيا مع ارتفاع سهم "آبل" بأكثر من 3 بالمائة.





وارتفع سهم "تسلا" بأكثر من 13 بالمائة في الختام ليصل لمستوى قياسي جديد .





وأعلنت شركة "ألفابت" زيادة 20 بالمائة في الأرباح خلال الربع الأخير من العام الماضي، لكن فشل الإيرادات في الوفاء بالتقديرات دفع السهم لخسائر 3 بالمائة في الختام.





وارتفعت طلبيات المصانع الأمريكية بأكبر وتيرة في نحو عام ونصف خلال ديسمبر.





وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.4 بالمائة ليسجل 28807 نقطة.





وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 1.6 بالمائة ليسجل 3301 نقطة.





وقفز مؤشر "ناسداك" بنحو 2.1 بالمائة ليسجل 9463 نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق.





وزاد مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.1 بالمائة ليسجل مستوي 97.948.