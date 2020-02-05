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كيف ودع نجوم الفن نادية لطفي؟

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:48 ص
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زينب وهبه
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بعد صراع مع المرض، رحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة نادية لطفي، وتحول موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" لسرادق عزاء من نجوم الفن ومحبي الفنانة الجميلة، وأصبح العزاء "ترند" خاصًا بها حيث نعتها الفنانة شيرين رضا قائلة " الله يرحمك يا جميلة جميلات الزمن الذهبي "، بينما نعاها الفنان الشاب آسر ياسين قائلًا: وداعًا لأجمل وأرق نجمة نادية لطفي إنا لله وإنا إليه راجعون".

واحدة من أساطير الفن
ونعتها أيضًا الفنانة الشابة التونسية، هند صبري، وأرفقت صورة لها مع الفننانة الراحلة قائلة: "رحلت منذ قليل نجمة من نجوم الفن العربي والمصري، وواحدة من اساطيره، كان لي شرف لقائها العام الماضي وزيارتها أكثر من مرة، بعدها"، معقبة: "رحم الله الفنانة صاحبة الموقف السياسي والإنساني والوطني نادية لطفي".

وودع الفنان الشاب أمير كرارة الفنانة نادية لطفي بتغريدته قائلا: وداعًا الفنانة القديرة نادية لطفي إنا لله وإنا إليه راجعون، بينما شارك الفنان أحمد حلمي بصورة له تجمعه مع الفنانة الراحلة في نعيها، قائلًا: "البقاء لله رحم الله الفنانة القديرة نادية لطفي".

آخر نجمات الزمن الجميل
كما نعت الفنانة الكبيرة نادية الجندي، الفنانة الراحلة قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم النجمة الكبيرة نادية لطفي آخر نجمات جيل نجوم زمن الفن الجميل، الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة نسألكم الفاتحة والدعاء.

وشارك أيضا بتغريدة العزاء في الفنانة نادية لطفي الفنانة شيريهان، قائلة: "أعزي نفسي والفن والشعب المصري والعربي وجميع محبيها في جميع أنحاء العالم، لانتقال هذه المبدعة والإنسانة الرائعة الجميلة إلى الرفيق الأعلى".

خسارة للشاشة المصرية والعربية
كما نعتها أيضا الفنانة منة شلبي قائلة: "الوداع نادية لطفي الحلوة الجميلة العظيمة الرقيقة الشجاعة، صاحبة المبادىء والتاريخ والدم الخفيف والشكل والروح الحلوة والصوت المميز جدا، الف رحمة ونور، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

أما الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، فقد ودعتها قائلة: "خسرنا اليوم جميلة الشاشة المصرية والعربية فنانة أعمالها رح تبقى بذكرياتنا الحلوة دايما وداعًا نادية لطفي"، وشارك الفنان صلاح عبدالله في العزاء، قائلا: "الحلوة روحًا وقلبًا وعقلًا وعشقًا لوطنها ولأهلها ولكل زملائها، الحلوة حتفضل حلوة في قلوبنا وعيوننا وفي ذاكرة الوطن والفن نادية لطفي تسألكم بولا محمد الحلوة الدعاء".
كيف ودع نجوم الفن نادية لطفي؟
كيف ودع نجوم الفن نادية لطفي؟
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