مبروك عطية: الإحسان إلى الجار من أعلى درجات الدين

قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن طبيعة العلاقة بين الجيران الآن لم تعد مثل السابق، معتبرا أن السبب في ذلك هو أن الشخص يقبل على جيرانه الجدد بحشد من المعلومات تدور حول أن نفوس الناس لم تعد مثل السابق.



وأشار "عطية"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن كل العبادات في الدين الإسلامي شرعت لتهذيب السلوك الإنساني، لافتا إلى أن الجار يجب أن يقبل على جاره بحشد ديني من المعلومات عن أهمية الجار.



وأضاف أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن الجار هو الثالث في الترتيب من حيث الأهمية في الشريعة بعد الله والوالدين، مشيرا إلى أن الإحسان إلى الجار من أعلى درجات الدين.

