أستاذ علوم سياسية: التدخلات القطرية سبب الانقسام الفلسطيني

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الانقسام الفلسطيني يسبب ألمًا داخل كل فلسطيني، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن تحدث مصالحة، خاصة بعد قيام الإدارة الأمريكية بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.



وتابع "الرقب"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن مصر في 2005 استشعرت خطر تجربة الإسلام السياسي في المنطقة، فطلبت من جميع الفصائل بدون استثناء الحضور إلى القاهرة، وتم الاتفاق على إعادة تشكيل منظمة التحرير بشكل أكبر لضم حركة حماس وحركة الجهاد، وأن تكون منظمة التحرير بيتًا لكل الفلسطينيين، لكن حماس نكست بهذا الاتفاق.



ولفت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إلى أن التدخل التركي والقطري في القضية الفلسطينية هو ما أدى لاستمرار الانقسام الفلسطيني لأكثر من 13 عامًا، مشيرًا إلى أن القاهرة لم تدخر جهدًا من أجل المصالحة، وتجاوزت عن إساءة حركة حماس، وهذا من شيم الكبار.

