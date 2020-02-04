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"الصحة" لـ"الطلاب": "خدوا كحول معاكم المدرسة.. العلبة بجنيه"

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:09 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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طالبت الدكتورة ريهام غلاب، مستشار وزير الصحة لتعزيز الرعاية الصحية، وزارة التربية والتعليم بتخصيص نصف ساعة في اليوم الدراسي الأول للفصل الدراسي الثاني للتوعية بالأمراض المعدية.

ووجهت "ريهام"، خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، رسالة إلى الأمهات قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، قائلة: "متخافوش، ولازم نهدى"، مطالبة بالاهتمام بالأطعمة التي ترفع المناعة لدى الأطفال.

وأضافت مستشار وزير الصحة لتعزيز الرعاية الصحية، أنه يجب أن يكون في شنطة الطالب بالمدرسة علبة مناديل، وكحول مخفف لمسح المكان الذي سيجلس عليه، معلقا: "علبة الكحول بجنيه".
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الكلمات المفتاحية

الطلاب الصحة الحكول

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