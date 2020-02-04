رجائي عطية: أخوض معركة "المحامين" لإنقاذ النقابة (فيديو)

قال المحامي والمفكر رجائي عطية، المرشح على منصب نقيب المحامين إنه يخوض سباق الترشح لمنصب نقيب المحاميين للمرة الرابعة؛ لأنه يحب المهنة وعاش حياته يمارسها، معقبًا: "أنا معجون في المحاماة".



وأضاف "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج " على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الاثنين أن ترشحه جاء عقب مطالبات من زملائه لإنقاذ النقابة وإصلاحها واسترداد الكرامة، مشيرا إلى أن جبهة الإصلاح هي من طلبت منه الترشح.



وأشار إلى أنه أخفق خلال الانتخابات الثلاثة الماضية التي ترشح فيها، موضحا: "لم أكن رجل الدولة ولو كنت ذلك لوفقت فى انتخابات المحامين الماضية".