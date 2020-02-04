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مفاجأة.. لاعبو مانشستر يونايتد يطالبون برحيل نجم الفريق

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:02 م
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مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
حسام مجدي
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أظهر لاعبو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رغبة كبيرة في رحيل واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

لاعبو مانشستر يونايتد يطالبون برحيل بوجبا

وكشفت شبكة "مانشستر إيفنينج نيوز" الإنجليزية أن لاعبو مانشستر يونايتد أظهروا رغبة في رحيل الفرنسي بول بوجبا عن صفوف الفريق في الصيف القادم.

وأكدت الشبكة أن لاعبو مانشستر يونايتد يرغبون في رحيل بوجبا عن الفريق لأنهم يريدون الحفاظ على استقرار غرفة الملابس في النادي خاصة بعد أن أظهر اللاعب رغبة كبيرة في مغادرة اللاعب.

بوجبا يخبر زملائه برحيله عن مانشستر يونايتد

وأشارت التقارير الصحفية الإنجليزية إلى أن بول بوجبا أخبر لاعبو مانشستر يونايتد أنه ينوي الرحيل نهائيا عن صفوف الفريق في الصيف القادم.

الأندية التي ترغب في ضم بوجبا

ويوجد العديد من الأندية التي أظهرت رغبة كبيرة في التعاقد مع بوجبا في الانتقالات الصيفية القادمة أبرزها نادي ريال مدريد ونادي يوفنتوس.

مشاركات بول بوجبا مع نادي مانشستر يونايتد هذا الموسم

وقد شارك بول بوجبا في 10 مباريات حتى الآن مع نادي مانشستر يونايتد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدفين ولم يسجل أي أهداف.

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