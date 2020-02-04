Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأهلي يقترب من ضم مدافع المنصورة والقيعي يقود المفاوضات

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:52 م
Advertisements
عدلي القيعي
عدلي القيعي
علي نبوي
Advertisements
يتواجد عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي حاليا داخل مدينة المنصورة للتفاوض مع إدارة النادي بشأن التعاقد مع حازم هاني مدافع فريق الكرة الأول وفريق ٢٠٠١ بالنادي.

ومن المقرر أن يعقد القيعي جلسة بعد قليل مع حاتم المير رئيس نادي المنصورة وفي حضور تامر النحاس وكيل اللاعب لإنهاء الصفقة وانتقال اللاعب لصفوف القلعة الحمراء.

ويشارك حازم هاني مع ربيع ياسين في منتخب ٢٠٠١ وشارك مع الفريق الأول بنادي المنصورة هذا الموسم في ١٢ مياراة من أصل ١٣ مواجهة في القسم الثاني.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

First semester.. لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم dakahliya | غدا موعد ظهورها في المدارس

منذ أقل من نصف ساعة

Minya site | نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 برقم الجلوس والاسم الان عبر هذا الرابط

منذ ساعة

قبل الجميع | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم باسيوط.. اضغط هنا وشاهد ملف natiga assiut الآن

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وشروزبري يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot

منذ ساعتين و 12 دقيقة

delta الدلتا | نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2020 في محافظات «الدقهلية - القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد».. جميع لينكات نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 هنا

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

منذ ساعتين

بث مباشر مباراة ليفربول وشروسبري اليوم الثلاثاء| رابط مشاهدة مباراة ليفربول الآن

منذ أقل من ساعتين

نتائج الصعيد ظهرت | Link نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2020 في محافظات (المنيا - بني سويف - أسيوط - سوهاج - قنا) بالاسم ورقم الجلوس من خلال مديرية التربية والتعليم iN hErE

منذ أقل من ساعة

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

منذ 17 دقيقة

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya

منذ 12 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يزف بشري سارة لجماهير الأهلي

منذ 33 دقيقة

يلا kora شوت مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون بث مباشر كأس الاتحاد الانجليزي ليفربول ضد شوروسبري تاون مباشر يلا شوت حصري اليوم الثلاثاء 04 / 02 / 2020 والقنوات الناقلة

منذ أقل من ساعتين

عاجل- برشلونة يعلن حجم إصابة ديمبلي.. مدة الغياب صادمة

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت كورة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون اليوم الثلاثاء في كأس الإتحاد الإنجليزي kora live

منذ أقل من ساعتين

Before all | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم Dakahlia.. اعرف نتيجتك للشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الاول هنا

منذ ساعة الا ربع

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وشروسبري بث مباشر KORA LIVE كورة جول هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

عاجل.. الأهلي يتجه لإعارة "جيرالدو" بعد ضمه

عاجل.. الأهلي يقترب من ضم خليفة أحمد حجازي

تأهيل "ربيعة" وتقسيمة باليد وترفيه في تدريب الأهلي

باوك يقترب من خطف أهم صفقة للأهلي

رسميا.. الأهلي يعلن التعاقد مع مدافع الألومنيوم

رسميا.. حمدي فتحي في الأهلي لمدة 4 سنوات ونصف

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:53 م

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya

Before all | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم Dakahlia.. اعرف نتيجتك للشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الاول هنا

10:20 م

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

09:04 م

يلا شوت كورة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون اليوم الثلاثاء في كأس الإتحاد الإنجليزي kora live

09:27 م

يلا kora شوت مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون بث مباشر كأس الاتحاد الانجليزي ليفربول ضد شوروسبري تاون مباشر يلا شوت حصري اليوم الثلاثاء 04 / 02 / 2020 والقنوات الناقلة

09:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status