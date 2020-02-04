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أستاذ مناعة: الأوبئة التي ظهرت أخر 20 عامًا نتيجة تدخل بشري

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:49 م
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الدكتور عبدالهادي مصباح
الدكتور عبدالهادي مصباح
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ أمراض المناعة والحساسية، إنه لا داعي من القلق بسبب فيروس كورونا، حيث أن عدد الوفيات بسببه أقل من الأوبئة الأخرى، حيث أن نسبة الوفاة بسبب الكورنا تصل إلى 2.2% وهي نسبة ليست مرتفعة.

وأشار "مصباح"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن الأنفلونزا الموسمية أسفرت عن وفاة 62 ألف حالة العام الماضي على مستوى العالم، منوها بأن أغلب المتوفيين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا من كبار السن، وضعاف المناعة.

واعتبر أستاذ أمراض المناعة والحساسية، أن الأوبئة التي ظهرت على مستوى العالم خلال العشرين عام الأخيرة كانت نتيجة تدخل بشري.
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مناعة مصر كورنا فيروس الكورونا الصين اخبار

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