بدء مقابلات رؤساء لجان ومراقبي الثانوية العامة بالفيوم (صور)

بدأت اليوم الثلاثاء، مديرية التربية والتعليم بالفيوم، إجراء المقابلات الشخصية لعدد (234) مرشح للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة لأعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020م، وذلك بحضور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، والأستاذ أسامة شاهين رئيس لجنة النظام والمراقبة بالوزارة – قطاع القاهرة أ، والأستاذ إبراهيم سمير عضو لجنة الإدارة العامة للامتحانات، وحسن محمد حسن مدير شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، وفريق العمل بإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية والعلاقات العامة بالمديرية، بقاعة المسرح بمدرسة الفيوم الثانوية التجارية للبنات.



وأكد وكيل تعليم الفيوم لجميع المتقدمين خلال اللقاء، أن إمتحانات الثانوية العامة أمن قومي لمصر، وأن جميع المشاركين الذين سيتم اختيارهم وجهة مشرفة لمحافظة الفيوم للقيام بهذه المسئولية بمحافظة أخرى أثناء فترة الامتحانات، مشددًا على ضرورة الانضباط والإلتزام بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيا مع الطلاب والمعلمين، وكذلك تهيئة المناخ المناسب للطلاب والطالبات أثناء الأمتحانات مع ضرورة التواصل المباشر مع غرفة العمليات.



كما نبه مشددًا على ضرورة التعامل مع جميع الطلاب بشكل لائق وكذلك مراعاة العامل النفسي لهم والظروف الصحية والاطمئنان عليهم حتى أخر دقيقة في زمن الامتحان، مشددًا على أن دور رئيس اللجنة والمراقب الأول هو المتابعة المستمرة لانتظام اللجان، كما أكد على ضرورة اتباع كافة القرارات والقوانين واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات.