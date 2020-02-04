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برشلونة يزف خبرا سارا للجماهير بشأن ميسي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:43 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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نقل نادي برشلونة الإسباني نبأ سار لجماهير النادي بشأن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق.


تجديد عقد ميسي مع برشلونة
وذكرت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن نادي برشلونة يحاول حاليا بقوة لتجديد عقد ليو ميسي الفترة القادمة ليضمن بقاء اللاعب في النادي.

وأشارت التقارير إلى أن برشلونة يريد تجديد عقد ميسي الفترة القادمة لأن هناك حالة قلق داخل النادي من أن يرحل اللاعب في نهاية الموسم الجاري.

أبيدال يعلق على تجديد عقد ميسي
وعلق إيريك أبيدال السكرتير الفني لنادي برشلونة على تجديد عقد ليونيل ميسي مع الفريق الفترة القادمة.

وقال أبيدال في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "أعتقد أن ميسي سعيد للغاية هنا وسنتوصل إلى اتفاق قريبًا معه".

وأضاف أبيدال: "لقد تحدثنا مع ميسي والفكرة هي ان نزيد مدة عقده.. بالنسبة لي انا مُتفائل لأنه لدينا افضل لاعب في العالم اعتقد ان ليو ميسي سعيد جداً هنا وسوف نصل الى اتفاق قريبا".

مشاركات ليونيل ميسي مع نادي برشلونة هذا الموسم
وقد شارك ليونيل ميسي في 23 مباراة حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 17 هدف وصنع 8 أهداف آخرين.

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