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عاجل - تركي آل الشيخ يزف بشري سارة لجماهير الأهلي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:32 م
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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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طمأن مصطفي البنا "اليوتيوبر" الشهير صاحب شخصية المحلل الرياضي "سعفان"، الجمهور المصري والعربي على صحة معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة في "نيويورك" لإزالة ورم.

وقال "سعفان" في تصريحات عبر مقطع فيديو على قناته الخاصة على "يوتيوب": " معالي المستشار تركي آل الشيخ يطمئن الجمهور على صحته، وقد ألتقي به اليوم للإطمئنان على صحته بعدما فشلت في مقابلته خلال الأيام الماضية بسبب ظروفه الصحية الصعبة ودخوله في غيبوبة لمدة 3 أيام".

وأضاف: " تركي آل الشيخ استفسر عن نتيجة مباراة الأهلي والهلال بعد خروجه من غرفة العمليات وحرص على الإطمئنان على بعثة الفريق، كما قام بصرف مكافآت للاعبي الأحمر بعد التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بالتنسيق مع كابتن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء".

وكشف المنتج الفني حمادة إسماعيل عن مفاجأة سارة من تركي آل الشيخ لجماهير النادي الأهلي حيث قال: " آل الشيخ أوصاني بجمهور الأهلي من المستشفي، وقرر عمل رحلات مجانية للجماهير الحمراء لدعم ومساندة الفريق خلال المباريات القادمة في بطولة دوري أبطال إفريقيا باعتبار أن الجمهور الداعم الأول للنادي".

وتابع: " آل الشيخ قرر تحمل تكاليف تذاكر جمهور الأهلي وتكاليف اقامتهم في الفنادق خارج مصر والتنقلات بالإضافة لمصروف شخصي لكل مشجع للتركيز فقط في دعم ومساندة الفريق فقط داخل الملعب، بالإضافة لصرف مكافآت للاعبين".

وأتم تصريحاته: " تركي آل الشيخ سيظل داعم للفريق بقوة من أجل التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا".

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محمود الخطيب دوري ابطال افريقيا حمادة إسماعيل جماهير الأهلي تركي آل الشيخ الأهلي

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