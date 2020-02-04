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حسن الغندور: أطفال الأسمرات "بطلوا الشيبسي والإندومي"

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:35 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس حسن الغندور، رئيس حي الأسمرات، إن هناك نحو 2400 طفل يعيشون في حي الأسمرات، ويمارسون كافة الأنشطة الرياضية مثل كرة القدم، والكاراتية، منوها بأن هناك فريق كرة قدم نسائي، ويخوضون مباريات مع فريق المجلس القومي للمرأة على أرض الأسمرات.

وأشار "الغندور"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن أطفال الأسمرات حصدوا ميداليات في عدد من البطولات، لافتا إلى أنهم يوفرون قوافل صحية مجانية، ومنافذ بيع منتجات غذائية بأسعار أقل من الخارج بنحو 15%.

وأوضح أن هناك 972 طفل من أطفال الأسمرات من سن 3 حتى 6 سنوات في حضانات الأسمرات، معلقا: "واحدة من الأهالي قالتلي ان بنتها بطلت شيبسي والاندومي بسبب الحضانة".
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الكلمات المفتاحية

حي الأسمرات حسن غندور الأسمرات أطفال الأسمرات

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