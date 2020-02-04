محمد منار: تكريم طاقم الطائرة التي أعادت الصيادين من اليمن

قال محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، إن خدمة المصريين واجب وطني عليهم، مؤكدًا أنهم سيصلون للمصريين في كل مكان.



وأضاف "عنبة"، خلال استقبال الصيادين المصريين المحتجزين في اليمن، أن وزارة الطيران المدني وزارة مصر وفي خدمة مصر والمصريين، مؤكدًا أنهم ينفذون توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأشار إلى أن أطقم الطائرات مصرية، ومفخرة لكل مصر والمصريين، مشيدًا بطقم الطائرة الذي أعاد المصريين من الصين، قائلًا إنه سيتم تكريمهم.

