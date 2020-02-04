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مؤتمر إنجازات الرئيس يطلق أوبريت شكرا ياريس

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:57 م
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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أطلقت المؤسسة المصرية للدراسات السياسية والاستراتيجية تحت رئاسة د صالح السقا في مفاجأة فنيه جديدة أوبريت غنائي لنجوم شبابيه جديده تحت عنوان شكرا ياريس.

و جاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمر إنجازات الرئيس اليوم بدار أوبرا جامعة مصر في حضور شخصيات عامه ونجوم المجتمع.

جاء الأوبريت ليحكي عن الانجازات التي حدثت في عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي والتحديات التي واجهته وكلمة شكر في نهاية الأوبريت عن كل ما قام به خلال السنوات الماضيه.

الأوبريت من إنتاج المؤسسه المصرية للدراسات السياسية والاستراتيجية وكلمات احمد حسن راؤول وألحان د هاني عبدالناصر وتوزيع محمد يوسف واشراف عام د امل جمال ومنتج فني احمد عزالدين. ومن غناء روان سالم. احمد معتز. إسراء حاتم. مؤمن محجوب.
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