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مجددا.. إيطاليا واليونان يرفضان اتفاقية السراج وأردوغان

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:20 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أكد وزيرا الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، رفضهما لمذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة فايز السراج الليبية والرئيس التركي رجب أردوغان بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وأوضح الوزيران، في بيان، عقب لقائهما في روما، أن الاتفاقية البحرية "غير مقبولة"، كونها تنتهك الحقوق السيادية لثلاث دول ولا تمتثل لقانون البحار.

وشدد الوزيران على أن الاتفاقية لا يترتب عنها تداعيات قانونية على أطراف ثالثة.

وأضاف الوزيران أنه “من خلال تعاون أصيل ومخلص فقط، ستشكل الموارد الطبيعية في البحر الأبيض المتوسط منفعة لجميع الشعوب التي تعيش في المنطقة”.

وتوافق الوزيران على ضرورة ترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخاصة والجرف القاري من خلال الحوار والمفاوضات الصادقة، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي ووفقًا لمبدأ علاقات حسن الجوار.

وجدد الوزيران رغبة إيطاليا واليونان في إطلاق مفاوضات سريعة للتوصل لاتفاق ثنائي يهدف لتحديد المناطق البحرية بين تركيا وليبيا إنطلاقاً من روح التفاهم المتبادل.

وتدعم تركيا حكومة السراج والمليشيات الإرهابية في طرابلس، وجاء في هذا السياق توقيع أردوغان مع السراج مؤخراً مذكرتي تفاهم بشأن الحدود البحرية والتعاون العسكري.

وتوقيع تلك الاتفاقية أثار غضباً إقليمياً ودولياً، وعدت محاولة تركية لمزاحمة اليونان على مياها الاقتصادية، وهو أمر سبق للاتحاد الأوروبي التحذير من عواقب مضي أنقرة فيه.


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الكلمات المفتاحية

ليبيا اليونان السراج واردوغان اتفاقية إيطاليا

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