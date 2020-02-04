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نشرة حوادث الفجر: بث مباشر ينهي حياة شابين وتفاصيل واقعة "قتيل أبو النمرس"

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:25 م
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حوادث الفجر
حوادث الفجر
هدير حمزة
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر" ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

مصدر يكشف مفاجآت جديدة في واقعة مقتل شاب أبو النمرس
كشف مصدر بالنيابة، عن تفاصيل جديدة، في واقعة مقتل شاب ويدعى "محمد عبد الحى" في عقده الثالث من العمر، بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.
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القبض على المتهمين بقتل "صاحب سوبر ماركت" بأبو النمرس
أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة بأن الأجهزة الأمنية بالجيزة نجحت في إلقاء القبض على المتورطين بقتل صاحب سوبر ماركت داخل محله بمنطقة منيل شيحة بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة.
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إخلاء سبيل مراسل "أبلة فاهيتا" بتدابير احترازية
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، قبول الاستئناف المقدم من المراسل الشاب شادي أبو زيد، مراسل برنامج "أبلة فاهيتا" السابق، على قرار حبسه لمدة 45 يوما، على ذمة التحقيقات معه في اتهامه بالانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة وإهانة وزارة الداخلية وقررت المحكمة إخلاء سبيله بتدابير إحترازية.
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عقوبات رادعة لـ8 موظفين بـ"الطاقة الذرية" بسبب إهدار المال العام
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية محاكمة ٨ متهمين بهيئة الطاقة الذرية لاتهامهم بالمساس بالمصلحة المالية للدولة، وإهدار المال العام.
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بث مباشر ينهي حياة شابين أعلى المحور: "لبسوا في الحديد"
سجل شابان لحظة وفاتهما بـ"بث مباشر" على الصفحة الشخصية لأحدهما على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في أثناء سيرهما بسرعة جنونية بسيارة ملاكي قيادة أحدهما على محور 26 يوليو، لينتهي تسجيل البث المباشر، بمصرعهما عقب انقلاب السيارة بالطريق.
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الكلمات المفتاحية

حياة شابين بث مباشر أبو النمرس أبلة فاهيتا

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