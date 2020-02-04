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خبير عسكري: قطر أنفقت 50 مليار دولار لنشر الإرهاب بالمنطقة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:23 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال اللواء محمد الشهاوي، الخبير العسكري، إن وظيفة قطر في المنطقة مماثلة لوظيفية داعش، فكلًا منهما يعمل على تفتيت الدول والجيوش، مشيرًا إلى أن الدوحة تريد أن تكون الدول العربية صغيرة المساحة، لكي تكون مماثلة لها.

وتابع "الشهاوي"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنه لا توجد دولة تهاجم أي دولة على مدار 24 ساعة سوى قطر وتركيا، والهدف من هذا الأمر خفض الروح المعنوية، وفقد الثقة بين الشعب ومؤسساته، من خلال بث الشائعات والأكاذيب.

ولفت إلى أن الدوحة لديها هاجس من قلة مساحتها، ولذك تشارك في أي مخطط يهدف لتفتيت الدول العربية، وهذا واضح من تدخلا في اليمن والعراق، مشيرًا إلى أن قطر أنفقت 50 مليار دولار خلال الفترة الماضية لتسليح الجماعات الإرهابية لتفتي وتقسيم المنطقة ونشر الإرهاب.
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الكلمات المفتاحية

مصر قطر خبير عسكري تركيا اﻻرهاب اخبار

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