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الوفاق الليبية ترفض المشاركة في مؤتمر جنيف قبل انسحاب الجيش

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:11 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت حكومة الوفاق الليبية، مساء الثلاثاء، رفضها المشاركة في مؤتمر جنيف قبل انسحاب الجيش من نقاط محددة.

ويذكر أن قالت الأمم المتحدة إن اجتماعات لممثلين عن أطراف النزاع الليبي بدأت الاثنين ضمن إطار لجنة عسكرية مشتركة ترعاها المنظمة الدولية، بهدف التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بعد 10 أشهر من الاشتباكات بين قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في الأحياء الجنوبية للعاصمة طرابلس.

وأوضح بيان للأمم المتحدة أن خمسة من كبار الضباط يمثلون حكومة الوفاق، وخمسة يمثلون قوات حفتر يشاركون في المحادثات التي تعقد بإدارة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.

وحسب مخرجات مؤتمر برلين الذي عقد قبل أسبوعين، فإن مهام اللجنة هي تحديد الصيغ التنفيذية لوقف إطلاق نار دائم، ورسمُ الخطوط التي ستنسحب إليها القوات المتحاربة في ليبيا، ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين قولهم إن مباحثات جنيف العسكرية تهدف إلى بناء الثقة بين الطرفين المتحاربين ووضع آلية لمراقبة وقف لإطلاق النار.

إقناع حفتر

يذكر أن المحادثات كان يفترض أن تبدأ الثلاثاء الماضي، لكنها تأجلت بسبب غياب ممثلي حفتر. وكان سلامة قد زار خليفة حفتر في بنغازي السبت الماضي لإقناعه بالمشاركة في أعمال اللجنة العسكرية المشتركة.

وتشن قوات حفتر منذ أوائل أبريل 2019 هجوما للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق، وقد أدى القتال إلى نزوح أكثر من 150 ألف شخص وإلى تدخل العديد من القوى الإقليمية في النزاع المسلح.

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الكلمات المفتاحية

مؤتمر جنيف ليبيا ربه دارة حكومة الوفاق الجنة العسكرية المشتركة أعمال اللجنة المشتركة

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