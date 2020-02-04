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"هشم رأسها".. شاب يقتل "ستينية" لسرقة "حلق ذهب" في حلوان

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:17 م
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بوابة الفجر
داليا عادل
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نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في كشف غموض العثور على جثة مالكة مزرعة مواشٍ، مهشمة الرأس، بمنطقة عرب غنيم بدائرة القسم، وتبين أن وراء الواقعة جار الضحية شاب يدعى "إسماعيل" 20 سنة، وتم القبض عليه حال اختبائه في إحدى الشقق السكنية بنطاق محافظة القاهرة، وبمواجهته بالواقعة المنسوبة إليه اعترف بها وأنه ارتكب الجريمة بدافع سرقة حلق ذهب من الضحية.

بداية الواقعة تعود إلى تلقى الرائد أحمد الدالي، معاون أول مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من أحد المواطنين بمنطقة الملاءة، دائرة القسم، مفاده باكتشافه جثة شقيقته مقتولة، داخل أرض فضاء بالقرب من مزرعة ماشية ملكها. 

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لسيدة تدعى "ب. ف"، في مقتبل العقد السادس من العمر، مسجاة على ظهرها، وترتدي ملابسها بالكامل.

وبسؤال شقيقها أفاد بأن شقيقته تذهب لرعاية الماشية فجر كل يوم، وتبيع الحليب لأهالي المدينة، إلا أنه فوجئ بتغيبها على غير المعتاد، وذهب ليطمئن عليها، واكتشف الواقعة. 

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن الرائد أحمد الدالي من القبض على المتهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

حلوان الأمن أمن القاهرة

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