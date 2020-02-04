أسعار النفط تتحول للتراجع بنهاية التعاملات





أصيبت أسعار النفط بنزيف من الخسائر في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع أمال حول قيام أوبك بخفض إضافي للانتاج مع تراجع الطلب الصيني بنحو 20 %.





وذكرت شركة "بي.بي" أن نمو الطلب على النفط قد يتراجع 40 بالمائة بسبب الفيروس القاتل.





فيما تدرس أوبك وحلفاؤها خلال اجتماع لمدة يومين في فيينا أثر فيروس الصين على الطلب، مع تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن المنظمة ربما تقوم بتخفيضات لإنتاج الخام تتراوح بين 800 ألف برميل ومليون برميل يومياًَ بسبب كورونا.





وينتظر المستثمرون الإفصاح عن بيانات المخزونات الأمريكية الأولية من الخام في وقت لاحق من اليوم من معهد البترول الأمريكي على أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأرقام الرسمية غداً.





وهبط سعر العقود الأجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر مارس بنحو 1 بالمائة ليسجل 49.61 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ يناير لعام 2019 بعد أن كان مرتفعاً عند 51.55 دولار للبرميل خلال الجلسة.





وتراجع سعر العقود الأجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل بنحو 0.7 بالمائة ليسجل 54.06 دولار للبرميل.