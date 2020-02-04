بعد استعادة 32 مصريًا من اليمن.. وزير الهجرة: الدولة لا تنسى أولادها

عقبت الدكتورة نبيلة مكرم، وزير الهجرة، على نجاح السلطات المصرية في إعادة 32 صيادا تم احتجازهم في اليمن، قائلة: "الدولة كانت تتواصل بشكل يومي مع الصيادين المحتجزين في اليمن، وهذا كان يعطيهم شعور بأن الدولة تقف بجانبهم".



وتابعت وزير الهجرة، خلال لقاء تلفزيوني مساء الثلاثاء، أن إرسال الدولة المصرية طائرة خاصة لإعادة المصرية اعتناء من الدولة وتقدير للمصريين، ودليل على أن الدولة لا تنسى أولادها في الخارج.



هذا ونجحت السلطات المصرية في إعادة 32 مصريا تم احتجازهم في اليمن.