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"طنطا للروم الأرثوذكس" تحتفل بعيد دخول المسيح إلى الهيكل

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:08 م
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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احتفلت مطرانية طنطا (إرموبوليس) وتوابعها التابعة لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، أمس، بعيد دخول السيد المسيح إلى الهيكل، في كنيسة القديس جيورجيوس بطنطا.

وترأس صاحب الغبطة البابا البطريرك ثيوذوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، القداس الإلهي، بمشاركة المتروبوليت نقولا، مطران طنطا، والمتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس.

جاء ذلك بحضور الأرشمندريت ميشيل فؤاد، راعي كنيسة العذراء بمصر الجديدة، والأرشمندريت نقولا فانوس، راعي كنيسة القديس جيورجيوس بطنطا، والأرشمندريت استفانوس، راعي كنيسة القديسين قسطنطين وهيلانة في القاهرة.

وكان في استقبال صاحب البابا ثيوذوروس لدى وصوله إلى الكنيسة، المطران نقولا ورئيس وأعضاء جمعية طنطا للشوام.

وشارك في الاحتفال بعيد الكنيسة الملحق العسكري في سفارة اليونان بالقاهرة ورئيس وأعضاء كنيسة القديس جيورجيوس بطنطا وممثلين عن الجمعية اليونانية بالقاهرة وعديد من المؤمنين من القاهرة والإسكندرية.

وعقب نهاية القداس الإلهي وعلى شرف البابا ثيوذوروس الثاني أعد المطران نقولا ووكلاء كنيسة القديس جيورجيوس مائدة غذاء.
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الكلمات المفتاحية

عيد دخول المسيح الهيكل طنطا الروم الأرثوذكس

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