natiga Minya نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 ظهرت الان بالأسم ورقم الجلوس

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 منذ قليل على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وقام الطلاب والطالبات بتسجيل اسمائهم وأرقام الجلوس، لمعرفة درجات المواد والنسبة المئوية ومجموعهم الكامل، لتحديد نسبة تفوقهم في التيرم الأول، ولمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020، اتبع الخطوات في السطور الأتية للدخول على لينك مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا









نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا وسوهاج وأسيوط الترم الأول 2020، نترقب معكم خلال هذه الساعات القليلة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الترم الأول بالمحافظات السابق ذكرها، وذلك بعد أن يتم إعتمادها رسمياً من السادة المحافظين، تابعونا خلال دقائق قليلة لمعرفة النتيجة برقم الجلوس.





منذ لحظات قليلة اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح بلغت 76.3% من إجمالي عدد الطلاب الطالبات الذين تقدموا لامتحانات الترم الأول 2020.





قررت مديريات التربية والتعليم بمحافظة المنيا وأسيوط وسوهاج إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 اليوم الاثنين الموافق 3-2-2020، وذلك بعد أن قامت المديريات الثلاث بالإعلان رسميا عن انتهاء جميع أعمال التصحيح وتقدير الدرجات الخاصة بأوراق إجابات طلاب الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2020، وقد أعلنت هذه المحافظات أنه يتم حاليا الانتهاء من أعمال الكنترولات المتعلقة بالرصد والتجميع والمراجعة الدقيقة لكافة أوراق الإجابات الخاصة بالطلاب.









نتيجة الشهادة الإعدادية 2020





خلال الساعات القليلة القادمة سوف يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2020 في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج، وذلك بعد أن تم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية في الكثير من محافظات الجمهورية، حيث لم يتبقى سوى بعض المحافظات القليلة التي لم تقم بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بها حتى الآن، ويرجع السبب الرئيسي في تأخير إعلان نتائج الشهادة الإعدادية ببعض المحافظات حتى الآن إلى تأخر أعمال الكنترولات في هذه المحافظات وعدم الانتهاء منها سريعا.









الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2020





سوف تكون نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2020 لطلاب وطالبات محافظة المنيا وأسيوط وسوهاج متاحة بعد قليل عبر الكثير من المواقع الإلكترونية، وسوف تكون النتيجة متاحة من خلال موقعنا عبر الرابط التالي





اضغط هنا لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020

حيث يستطيع الطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال الدخول على الرابط السابق برقم الجلوس.





تكثفت عملية البحث خلال هذه الساعات للإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا وأسيوط وسوهاج، ولازلنا نتابع معكم لحظة بلحظة إعلان النتيجة من داخل مديريات التربية والتعليم لإعلامك بها فور ظهورها.





قامت محافظة مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الترم الأول بنسبة نجاح بلغت 78.8%، ومازالت المديريات تقوم بإعلان باقى النتائج.





حتى هذه اللحظة لم يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/2020 بأي من محافظات المنيا أو أسيوط أو سوهاج، ومازلنا نتابع معكم لحظة بلحظة إعلان النتيجة لإخباركم بها فور ظهورها.





ترددت بعض الأنباء منذ قليل بإعتماد نتيجة إعدادية المنيا 2020 الفصل الدراسي الأول، وجاري إعلان نسبة النجاح ورفع النتيجة عبر شبكة الانترنت، تابعونا لمزيد من التفاصيل.



