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تعليم كفرالشيخ يخصص لجان لتلقي تظلمات الصفين الأول والثاني الثانوي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:59 م
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الدكتورة بثينة كشك
الدكتورة بثينة كشك
عمرو الشامي
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ برئاسة الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، خلال بيان لها، أنها أصدرت منشورًا لجميع الإدارات التعليمية لتشكيل لجنة لتلقي التظلمات الخاصة بالمرحلة الثانوية للصف الأولوالثاني الثانوي العام.

وأضافت المديرية، في بيان لها، أنه ستعقد اللجان المختصة بالبت في التظلمات داخل كل إدارة تعليمية فيما يخص الامتحانات الورقية، طبقًا للقرار الوزاري رقم131.

وأكدت المديرية في فاكس تم توجيهه للإداراتالتعليمية، أنه حتى الآن لم يرد أي تعليمات لمديرية التربية والتعليم خاصة بتظلماتالامتحانات الإلكترونية، ولحين إشعار آخر في هذا الشأن.

وأشارت المديرية، إلى أنه من حق أي طالب التقدم بتظلم على نتيجته بالإدارات التعليمية التابع لها الطالب.

وأكدت الدكتور سلامه الويشي، المدير العام للتعليم العام، هناك تواصل بين المديرية والإدارات التعليمية، لتشكيل اللجان ومتابعة التظلمات، وهناك لجان من المديرية لمتابعة تلقي التظلمات بالإدارات التعليمية.
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مصر تعليم كفرالشيخ الصف الثانى الثانوى الصف الاول الثانوي اخبار

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