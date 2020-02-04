وزير الطيران عن عودة الصيادين: لم أتمالك نفسي.. وقبلت رأس مسن

عقب محمد منار، وزير الطران المدني، على نجاح السلطات المصرية في إعادة 32 صيادا تم احتجازهم في اليمن، قائلا: "شعور عظيم إننا ننتظر أولادنا القادمين من اليمن".



وأشار "منار"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TEN"، مساء الثلاثاء، إلى أن الرئيس السيسي يوجه والوزارة عليها التنفيذ، معلقا: "مش جديد على المصريين"، لافتا إلى أنه ذهب بنفسه لتوجيه التحية لطاقم الطائرة.



وأضاف وزير الطيران، "لم أتمالك نفسي عندما رأيت رجل مسن بين المصريين العائدين وقبلت رأسه، الحمد لله إنهم رجعوا".

