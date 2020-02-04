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الأنبا دانيال يشهد الاحتفال بمرور عام على وثيقة الأخوة الإنسانية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:55 م
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بوابة الفجر
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شهد الأنبا دانيال لطفي، مطران الاسماعيلية للأقباط الكاثوليك، نيابة عن البطريرك الأنبا ابراهيم إسحق، اليوم الثلاثاء، الاحتفال بمناسبة مرور عام على توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في أبو ظبي.

وبدأ الاحتفال اليوم بإلقاء كلمة إفتتاحية من الأب يؤانس سكرتير قداسة البابا فرنسيس، وعضو اللجنة العليا للاخوة الإنسانية، كما ألقى المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية.

وتناوب حضور كثير من الدول العربية المختلفة، حيث قدموا خبراتهم عن كيفية تفعيل هذه الوثيقة خلال السنة الماضية، منهم من يتعامل مع المهاجرين والشباب والمدارس.

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الكلمات المفتاحية

وثيقة الأخوة الانسانية وثيقة الأخوة مصر اخبار ألإسماعيلية

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