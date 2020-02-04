'الوطنية للصحافة' تعقد لقاءً مفتوحًا مع الزملاء بالمؤسسات القومية

دعا كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، شباب الصحفيين بالمؤسسات القومية، لمناقشة خطة إصلاح الصحافة القومية، وما يثار من قضايا تهم شباب الصحفيين.





وقال رئيس الهيئة عبر حسابه الشخصب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "دعوة عامة أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الأسبوع القادم الساعة الرابعة مساءً، برجاء فقط تسجيل الأسماء في الأمانة العامة بالهيئة، للتعرف على عدد الراغبين".



