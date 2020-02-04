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'الوطنية للصحافة' تعقد لقاءً مفتوحًا مع الزملاء بالمؤسسات القومية
الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:05 م
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ميسون أبو الحسن
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دعا كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، شباب الصحفيين بالمؤسسات القومية، لمناقشة خطة إصلاح الصحافة القومية، وما يثار من قضايا تهم شباب الصحفيين.
وقال رئيس الهيئة عبر حسابه الشخصب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "دعوة عامة أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الأسبوع القادم الساعة الرابعة مساءً، برجاء فقط تسجيل الأسماء في الأمانة العامة بالهيئة، للتعرف على عدد الراغبين".
وكانت الهيئة قد شددت على ضرورة دراسة ملفات الزملاء المتدربين والعاملين بعد سن المعاش بعقود بالمؤسسات الصحفية، وذلك بحصر أعدادهم وتخصصاتهم ومؤهلاتهم وطبيعة عملهم وحالاتهم ومدى حاجة العمل لهم، وذلك للوصول إلى خطة معلنة محددة زمنيًا للتعامل مع هذا الملف، والحفاظ على حقوقهم.
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