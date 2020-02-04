عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

'الوطنية للصحافة' تعقد لقاءً مفتوحًا مع الزملاء بالمؤسسات القومية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:05 م
Advertisements
الهيئة الوطنية للصحافة
الهيئة الوطنية للصحافة
ميسون أبو الحسن
Advertisements
دعا كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، شباب الصحفيين بالمؤسسات القومية، لمناقشة خطة إصلاح الصحافة القومية، وما يثار من قضايا تهم شباب الصحفيين.

وقال رئيس الهيئة عبر حسابه الشخصب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "دعوة عامة أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الأسبوع القادم الساعة الرابعة مساءً، برجاء فقط تسجيل الأسماء في الأمانة العامة بالهيئة، للتعرف على عدد الراغبين".

وكانت الهيئة قد شددت على ضرورة دراسة ملفات الزملاء المتدربين والعاملين بعد سن المعاش بعقود بالمؤسسات الصحفية، وذلك بحصر أعدادهم وتخصصاتهم ومؤهلاتهم وطبيعة عملهم وحالاتهم ومدى حاجة العمل لهم، وذلك للوصول إلى خطة معلنة محددة زمنيًا للتعامل مع هذا الملف، والحفاظ على حقوقهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

خطة إصلاح الصحف القومية الهيئة الوطنية للصحافة الفجر

أخبار تهمك

Link free لمعرفة نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | أنقر هنا now للحصول عليها

منذ 11 دقائق

محمد صلاح يوافق على عرض برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يتهم نجم الأهلي بالتخابر مع قطر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الكاف يحسم موقعة الأهلي والهلال السوداني ويعلن عقوبات أحداث أم درمان

منذ حوالي 5 ساعات

هروب صالح جمعة من الأهلي مجانا.. اعرف الخطة

منذ حوالي 5 ساعات

يوم الثلاثاء يحرج الرئيس.. سقطة فادحة في "سيديهات" مرتضى منصور (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

أبيدال ينفجر: اللاعبين سبب إقالة فالفيردي

منذ ساعة الا ربع

عاجل- برشلونة يعلن حجم إصابة ديمبلي.. مدة الغياب صادمة

منذ حوالي 5 ساعات

delta الدلتا | نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2020 في محافظات «الدقهلية - القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد».. جميع لينكات نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 هنا

منذ 5 دقائق

تريزيجيه يفجر مفاجأة نارية عن بدايته مع الأهلي

منذ ساعة الا ربع

dakahliya site | نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم .. وموعد ظهورها في المدارس

منذ 14 دقيقة

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ حوالي 8 ساعات

"الناجح يرفع ايده" | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.. ننشر ملف natiga assiut كاملة

منذ ساعة و 27 دقيقة

soon | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم وملف نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية Dakahlia اضغط هنا

منذ أقل من دقيقتين

أمطار وعواصف.. 'الأرصاد' تكشف عن طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يمنح مكافأة إجادة للاعبي الأهلي عقب التأهل لربع نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

نقيب الصحفيين يعلن موعد صرف بدل التدريب والتكنولوجيا

نقيب الصحفيين يعلن موعد صرف بدل التدريب والتكنولوجيا

الهواري: قرار وقف التعيينات بالصحف القومية "ليس جديدًا"

بيان عاجل لنقابة الصحفيين ردًا على وقف التعيين بالمؤسسات القومية

جمال عبدالرحيم: قرار وقف تعيين الصحفيين يؤدي إلى تشريد المتدربين

رشوان: وقف التعيين بالمؤسسات القومية "تهديد".. والأمر محل نقاش

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:23 م

soon | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم وملف نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية Dakahlia اضغط هنا

Link free لمعرفة نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | أنقر هنا now للحصول عليها

09:14 م

"الناجح يرفع ايده" | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.. ننشر ملف natiga assiut كاملة

07:58 م

dakahliya site | نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم .. وموعد ظهورها في المدارس

09:11 م

عاجل- برشلونة يعلن حجم إصابة ديمبلي.. مدة الغياب صادمة

04:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status