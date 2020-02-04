عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:04 م
Advertisements
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
Advertisements
كورة لايف yalla shoot مباراة ليفربول ضد شروزبري تاون لايف بث مباشر حيث تقام مباراة الإعادة فى دور ال32 بكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الثلاثاء 4/2/2020، ويستضيف فريق ليفربول الكبير منافسه المغمور شيروزبرى تاون على ملعب الأنفيلد، ويأمل ليفربول فى حسم التأهل رسميا، بينما يطمح شيروزبرى فى قصف مفاجأة من العيار الثقيل جدا وإقصاء البطل،  live now | قنوات مفتوحة ناقلة لمباراة ليفربول ضد شروزبري تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي liverpool.

شاهد مباراة ليفربول ضد شروزبري تاون
شاهد الليلة مباراة ليفربول ضد شروزبري تاون ليفربول يسعى للتكشير عن أنيابه لحسم التأهل رسميا يخوض فريق ليفربول مباراة الإعادة فى دور ال32 بكأس الاتحاد الإنجليزى، ويأمل الليفر فى تحقيق الفوز فى اللقاء الهام لحسم التأهل رسميا، كما يسعى الريدز لخطف انتصار مريح من أجل استكمال المشوار فى البطولة واستكماله ايضا فى عجلة الطريق الناجح هذا الموسم، ويسعى لاعبى الفريق فى مقدمتهم صلاح وفيرمينو وفان ديك وبيكر الحارس فى تقديم أداء مميز ومقنع وإسعاد جماهير الأنفيلد بأداء مميز.

موعد مباراة ليفربول اليوم 🔥 موعد مباراة ليفربول وشروزبري اليوم في مباراة الإعادة من كاس الاتحاد

موعد مباراة ليفربول ضد شروزبري تاون
مباراة ليفربول ضد شروزبري تاون تقام يوم الثلاثاء 2020/2/4 في تمام الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة والساعة 22:45 بالتوقيت السعودي الدولي حيث كان ليفربول قد بدء مشواره فى الكأس بمواجهة فريق إيفرتون فى دور ال64 وحقق الفوز بنتيجة 1-0، كما خاض لقاء دور ال32 أمام شروزبرى وانتهت بالتعادل الإيجابى 2-2 وكما تنص لوائح البطولة على أن أى مباراة تنتهي بالتعادل بأى نتيجة يتم إعادتها على ملعب الفريق الضيف.

شروزبرى فى مهمة صعبة أمام المتصدر يلعب فريق شروزبرى تاون مباراته المعادة فى دور ال32 بكأس الاتحاد الإنجليزى، ويطمح فريق شروزبرى فى تحقيق انتصار تاريخي ومشرف باللقاء المرتقب، كما يسعى لإلحاق مضيفه هزيمة ثقيلة وقصف مفاجأة من أكبر المفاجآت واقصاءه من البطولة.

Advertisements

أخبار تهمك

delta الدلتا | نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2020 في محافظات «الدقهلية - القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد».. جميع لينكات نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 هنا

منذ 6 دقائق

عاجل - تركي آل الشيخ يمنح مكافأة إجادة للاعبي الأهلي عقب التأهل لربع نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 23 دقيقة

Link free لمعرفة نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | أنقر هنا now للحصول عليها

منذ 11 دقائق

محمد صلاح يوافق على عرض برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

تريزيجيه يفجر مفاجأة نارية عن بدايته مع الأهلي

منذ ساعة الا ربع

dakahliya site | نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم .. وموعد ظهورها في المدارس

منذ 14 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يتهم نجم الأهلي بالتخابر مع قطر

منذ حوالي 7 ساعات

أبيدال ينفجر: اللاعبين سبب إقالة فالفيردي

منذ ساعة الا ربع

soon | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم وملف نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية Dakahlia اضغط هنا

منذ أقل من دقيقتين

عاجل- برشلونة يعلن حجم إصابة ديمبلي.. مدة الغياب صادمة

منذ حوالي 5 ساعات

"الناجح يرفع ايده" | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.. ننشر ملف natiga assiut كاملة

منذ ساعة و 27 دقيقة

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الكاف يحسم موقعة الأهلي والهلال السوداني ويعلن عقوبات أحداث أم درمان

منذ حوالي 5 ساعات

هروب صالح جمعة من الأهلي مجانا.. اعرف الخطة

منذ حوالي 5 ساعات

يوم الثلاثاء يحرج الرئيس.. سقطة فادحة في "سيديهات" مرتضى منصور (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

أمطار وعواصف.. 'الأرصاد' تكشف عن طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:23 م

soon | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم وملف نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية Dakahlia اضغط هنا

Link free لمعرفة نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | أنقر هنا now للحصول عليها

09:14 م

"الناجح يرفع ايده" | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.. ننشر ملف natiga assiut كاملة

07:58 م

dakahliya site | نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم .. وموعد ظهورها في المدارس

09:11 م

عاجل- برشلونة يعلن حجم إصابة ديمبلي.. مدة الغياب صادمة

04:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status