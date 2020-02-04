خبير عسكري: الجيش المصري أصبح مثل وقدوة للعالم

علق اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي والعسكري، على حصول الجيش المصري على المركز التاسع عالميًا وفقًا لتصنيف "جلوبال فاير باور"، قائلًا إن الجيش المصري أصبح مثل وقدوة للعالم.



وأضاف "فرج"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، أن جلوبال فاير باور منظمة عالمية متخصصة في تقييم جميع جيوش دول العالم في الأسلحة التقليدية.



وأشار إلى أن مصر تحتل المرتبة التاسعة، وتركيا تحتل المرتبة الـ13، وأن الجيش الإسرائيلي يحتل المرتبة الـ18 في الأسلحة التقليدية، ولكن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تمتلك الأسلحة النووية في المنطقة، لافتًا إلى أن إيران كانت في زمن الشاه ضمن الدول العظمى العشر في الأسلحة العادية، لكن في النظام الإسلامي الحالي تراجعت لاعتمادها على الحرس الثوري.

