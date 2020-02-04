كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبوري KORA LIVE يوتيوب مباراة ليفربول اليوم "بث مباشر"

مباراة ليفربول وشروزبوري تاون اليوم في جولة الإعادة الدور ال32 بطولة كأس الاتحاد الانجليزي، بعد قليل تتجه أنظار الملايين من محبي وعاشقي الساحرة المستديرة صوب ملعب أنفيلد معقل الريدز لمتابعة أحداث مباراة ليفربول وشروزبوري تاون، ونشير إلى أن الجولة الأولى بينهما انتهت بالتعادل الإيجابي لكلا الفريقين بهدفين مقابل هدفين.





مباراة ليفربول وشروزبوري تاون

مساء اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2020م سوف تقام مباراة ليفربول وشروزبوري تاون على ملعب إنفليد في تمام التوقيتات التالية:





9:45 مساء وفقاً لتوقيت القاهرة.

10:45 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

يدخل الريدز لقاء اليوم ضد نظيره شروزبوري تاون وهوة في حالة معنوية مرتفعة وخاصة عقب فوزه على غرمه ساوثاميتون ب 4 أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما يوم السبت الماضي في مباريات الجولة ال25 من بطولة الدوري الإنجليزي.









القنوات الناقلة مباراة الريدز ضد شروزبوري تاون

كما هو المعتاد فإن مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الرياضية هي التي سوف تنقل أحداث لقاء اليوم بين كل من ليفربول وشروزبوري تاون في الجولة ال23 من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي عبر قناة beIN Sports HD1 EN.





قناة بي أوت كيو السعودية الرياضية

عاد من جديد المنافس الوحيد لقناة beIN Sports لتفاجأ الجميع بها وخاصة محبي الساحرة المستديرة، عادت بي أوت كيو الرياضية السعودية لتبث كافة المباريات الدولية والعالمية للمشاهدين في كل مكان بشكل مجاني، لذلك فاليوم سوف يزداد البحث عن تردد قناة بي أوت كيو السعودية الرياضية لمتابعة أحداث مباراة صلاح اليوم 4 فبراير 2020..

ليفربول الساعة الساعة 9.45 علي قناة 2