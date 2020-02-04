عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبوري KORA LIVE يوتيوب مباراة ليفربول اليوم "بث مباشر"

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:04 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
مباراة ليفربول وشروزبوري تاون اليوم في جولة الإعادة الدور ال32 بطولة كأس الاتحاد الانجليزي، بعد قليل تتجه أنظار الملايين من محبي وعاشقي الساحرة المستديرة صوب ملعب أنفيلد معقل الريدز لمتابعة أحداث مباراة ليفربول وشروزبوري تاون، ونشير إلى أن الجولة الأولى بينهما انتهت بالتعادل الإيجابي لكلا الفريقين بهدفين مقابل هدفين.

مباراة ليفربول وشروزبوري تاون
مساء اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2020م سوف تقام مباراة ليفربول وشروزبوري تاون على ملعب إنفليد في تمام التوقيتات التالية:

9:45 مساء وفقاً لتوقيت القاهرة.
10:45 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.
يدخل الريدز لقاء اليوم ضد نظيره شروزبوري تاون وهوة في حالة معنوية مرتفعة وخاصة عقب فوزه على غرمه ساوثاميتون ب 4 أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما يوم السبت الماضي في مباريات الجولة ال25 من بطولة الدوري الإنجليزي.


 
القنوات الناقلة مباراة الريدز ضد شروزبوري تاون
كما هو المعتاد فإن مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الرياضية هي التي سوف تنقل أحداث لقاء اليوم بين كل من ليفربول وشروزبوري تاون في الجولة ال23 من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي عبر قناة beIN Sports HD1 EN.

قناة بي أوت كيو السعودية الرياضية
عاد من جديد المنافس الوحيد لقناة  beIN Sports  لتفاجأ الجميع بها وخاصة محبي الساحرة المستديرة، عادت بي أوت كيو الرياضية السعودية لتبث كافة المباريات الدولية والعالمية للمشاهدين في كل مكان بشكل مجاني، لذلك فاليوم سوف يزداد البحث عن تردد قناة بي أوت كيو السعودية الرياضية لمتابعة أحداث مباراة صلاح اليوم 4 فبراير 2020..
ليفربول الساعة الساعة 9.45 علي قناة 2
Advertisements

أخبار تهمك

dakahliya site | نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم .. وموعد ظهورها في المدارس

منذ 14 دقيقة

محمد صلاح يوافق على عرض برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

soon | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم وملف نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية Dakahlia اضغط هنا

منذ أقل من 5 دقائق

Link free لمعرفة نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | أنقر هنا now للحصول عليها

منذ 11 دقائق

هروب صالح جمعة من الأهلي مجانا.. اعرف الخطة

منذ حوالي 5 ساعات

delta الدلتا | نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2020 في محافظات «الدقهلية - القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد».. جميع لينكات نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 هنا

منذ 6 دقائق

عاجل.. مرتضى منصور يتهم نجم الأهلي بالتخابر مع قطر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الكاف يحسم موقعة الأهلي والهلال السوداني ويعلن عقوبات أحداث أم درمان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- برشلونة يعلن حجم إصابة ديمبلي.. مدة الغياب صادمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يمنح مكافأة إجادة للاعبي الأهلي عقب التأهل لربع نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 24 دقيقة

يوم الثلاثاء يحرج الرئيس.. سقطة فادحة في "سيديهات" مرتضى منصور (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

أمطار وعواصف.. 'الأرصاد' تكشف عن طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ حوالي 8 ساعات

"الناجح يرفع ايده" | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.. ننشر ملف natiga assiut كاملة

منذ ساعة و 27 دقيقة

تريزيجيه يفجر مفاجأة نارية عن بدايته مع الأهلي

منذ ساعة الا ربع

أبيدال ينفجر: اللاعبين سبب إقالة فالفيردي

منذ ساعة الا ربع
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:23 م

soon | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم وملف نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية Dakahlia اضغط هنا

Link free لمعرفة نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | أنقر هنا now للحصول عليها

09:14 م

"الناجح يرفع ايده" | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.. ننشر ملف natiga assiut كاملة

07:58 م

dakahliya site | نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم .. وموعد ظهورها في المدارس

09:11 م

عاجل- برشلونة يعلن حجم إصابة ديمبلي.. مدة الغياب صادمة

04:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status