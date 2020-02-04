إصابة 3 أشقاء في اشتباكات بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بقنا

أصيب 3 أشقاء مساء اليوم، في مشاجرة بالشوم والعصا، بين عائلتين، بعزبة هارون، بمركز فرشوط، شمال محافظة قنا.



وتلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة كل من غلاب.م.م، 30 عامًا، بجرح باليد اليمنى، وشقيقيه أحمد، 33 عامًا، ومحمد، 54 عامًا، بسحجات، وكدمات، في مشاجرة بالشوم والعصي، بين عائلتين، بعزبة هارون، بمركز فرشوط، شمال محافظة قنا.



تم نقل المصابين الى مستشفى فرشوط المركزي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

