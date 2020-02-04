قيس سعيد يستقبل الغنوشي بقصر قرطاج

إستقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، مساء اليوم الثلاثاء 04 فيفري 2020 بقصر قرطاج، رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.





وصرح الغنوشي أنه أطلع رئيس الدولة على نتائج مشاركته على رأس وفد تونسي في منتدى مجالس الشورى وبرلمانات الدول الإسلامية، ضمن مؤتمر إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي التأم في بوركينافاسو.





وأشار إلى الاحترام الكبير الذي تحظى به تونس صلب منظمة التعاون الإسلامي، مبيّنا أنه تم منح تونس شرف تنظيم الدورة 16 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لسنة 2021، فضلا عن عضويتها في العديد من اللجان من بينها اللجنة الاقتصادية.





وأضاف أن اللقاء تناول أيضا الوضع العام في تونس وتحديدا مسار تكوين الحكومة.





وأكّد حرص رئيس الدولة على الانتقال من الوضع المؤقت إلى الدائم، في إشارة إلى وجوب الإسراع بتكوين الحكومة.