عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

قيس سعيد يستقبل الغنوشي بقصر قرطاج

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 08:59 م
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
إستقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، مساء اليوم الثلاثاء 04 فيفري 2020 بقصر قرطاج، رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وصرح الغنوشي أنه أطلع رئيس الدولة على نتائج مشاركته على رأس وفد تونسي في منتدى مجالس الشورى وبرلمانات الدول الإسلامية، ضمن مؤتمر إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي التأم في بوركينافاسو.

وأشار إلى الاحترام الكبير الذي تحظى به تونس صلب منظمة التعاون الإسلامي، مبيّنا أنه تم منح تونس شرف تنظيم الدورة 16 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لسنة 2021، فضلا عن عضويتها في العديد من اللجان من بينها اللجنة الاقتصادية.

وأضاف أن اللقاء تناول أيضا الوضع العام في تونس وتحديدا مسار تكوين الحكومة.

وأكّد حرص رئيس الدولة على الانتقال من الوضع المؤقت إلى الدائم، في إشارة إلى وجوب الإسراع بتكوين الحكومة.
Advertisements

أخبار تهمك

يوم الثلاثاء يحرج الرئيس.. سقطة فادحة في "سيديهات" مرتضى منصور (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

هروب صالح جمعة من الأهلي مجانا.. اعرف الخطة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يمنح مكافأة إجادة للاعبي الأهلي عقب التأهل لربع نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 24 دقيقة

soon | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم وملف نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية Dakahlia اضغط هنا

منذ أقل من 5 دقائق

dakahliya site | نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم .. وموعد ظهورها في المدارس

منذ ربع ساعة

"الناجح يرفع ايده" | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.. ننشر ملف natiga assiut كاملة

منذ ساعة و 28 دقيقة

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الكاف يحسم موقعة الأهلي والهلال السوداني ويعلن عقوبات أحداث أم درمان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يتهم نجم الأهلي بالتخابر مع قطر

منذ حوالي 7 ساعات

محمد صلاح يوافق على عرض برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- برشلونة يعلن حجم إصابة ديمبلي.. مدة الغياب صادمة

منذ حوالي 5 ساعات

تريزيجيه يفجر مفاجأة نارية عن بدايته مع الأهلي

منذ ساعة الا ربع

أمطار وعواصف.. 'الأرصاد' تكشف عن طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

delta الدلتا | نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2020 في محافظات «الدقهلية - القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد».. جميع لينكات نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 هنا

منذ 7 دقائق

Link free لمعرفة نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | أنقر هنا now للحصول عليها

منذ 12 دقيقة

أبيدال ينفجر: اللاعبين سبب إقالة فالفيردي

منذ ساعة الا ربع
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:23 م

soon | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم وملف نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية Dakahlia اضغط هنا

Link free لمعرفة نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | أنقر هنا now للحصول عليها

09:14 م

"الناجح يرفع ايده" | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.. ننشر ملف natiga assiut كاملة

07:58 م

dakahliya site | نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم .. وموعد ظهورها في المدارس

09:11 م

عاجل- برشلونة يعلن حجم إصابة ديمبلي.. مدة الغياب صادمة

04:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status