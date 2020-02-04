بث مباشر مباراة ليفربول liverpool| مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري yallakora يلا شوت رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع هدف Mohamed Salah

رابط yalla shoot يستضيف نادي ليفربول نظيره فريق شروزبري تاون، في مباراة هامة للغاية بين الفريقين، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، اليوم الثلاثاء، على ملعب "أنفيلد"، في مباراة الإعادة بدور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.





بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبوري بكأس الاتحاد الإنجليزي





وكانت المباراة الأولي بين ليفربول وشروزبري تاون، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لكلًا منهما.





بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبوري بكأس الاتحاد الإنجليزي





وينص نظام البطولة على إعادة المباراة إذا إنتهت بالتعادل، وفي حال استمرار التعادل في المباراة الثانية، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.





بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبوري بكأس الاتحاد الإنجليزي





واقترب ليفربول من تحقيق الحلم الغائب عن أسوار "أنفيلد" منذ 30 عامًا، وهو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".





بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبوري بكأس الاتحاد الإنجليزي





ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، متفوقًا بفارق 22 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب الوصافة برصيد 51 نقطة.





بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبوري بكأس الاتحاد الإنجليزي



