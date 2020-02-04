الثروة السمكية: 80% من إنتاج مصر يأتي من المزارع

قال الدكتور صلاح عبد الستار، المستشار الفني لهيئة الثروة السمكية، إن انتاج مصر من الأسماك وصل لـ1.8 مليون طن، و80% من هذا الإنتاج استزراع سمكي، مشيرًا إلى أن الاستزراع هدف العالم للتغلب على الفجوة في السمك بسبب قلة السمك في البحار، نتيجة الصيد الجائر الذي أدى لقلة المخزون السمكي.



وتابع "عبد الستار"، خلال مداخلة حواره ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الملوثات الصناعية المتواجدة في البحار، وهذا ساهم أيضًا في قلة الإنتاج السمكي، مشيرًا إلى أن الاستزراع المسك في مصر بدأ في أوائل الثمانينات.



ولفت إلى أن الحديث على أن السمك في المزارع السمكية يأكل "سبلة الفراخ" أمر غير صحيح على الإطلاق، معقبا: "أنا مش باكل غير سمك المزارع".



