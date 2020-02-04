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يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول ضد شروزبري بث مباشر اليوم رابط ليفربول مباشر الان 4-2-2020 ببطولة كاس الإتحاد الإنجليزي رابط kora live

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 08:57 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ضد شروزبري بث مباشر اليوم، يلتقي مساء الغد فريق ليفربول مع نظيره شروسبيري تاون وذلك في إطار مباراة الإعادة من دور ال32 لبطولة كأس الإتحاد الإنجليزي وذلك على ملعب انفيلد رود.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شروزبري بث مباشر
ومن المتوقع ان يخوض ليفربول المباراة بمجموعة من اللاعبين البدلاء وعدد من لاعبي الصف الثاني وذلك لاراحة نجوم الفريق لباقي مشوار بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري ابطال أوروبا لهذا الموسم.

بث مباشر مباراة ليفربول ضد شروزبري اليوم
بث مباشر ليفربول اليوم من جانبه أشاد الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول بلاعبه البرازيلي روبرتو فيرمينو قائلا “أنا لا أعرف لاعب مثله ، هو فريد من نوعه. هو شخص مميز وذكي للغاية. مهاراته تجعل الأمور أكثر سهولة بالنسبة لنا”.

رابط ليفربول ضد شروزبري بث مباشر
رابط مباشر ليفربول الذي يعيش حالة من النشوة بعد اقترابه من الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي ، حيث يحتل صدارة المسابقة برصيد 73 نقطة ويحتاج للفوز بالستة لقاءات القادمة لحسم اللقب لصالحه رسميا.

مباشر الان ليفربول من جانبه يسعى فريق شروسبيري تاون إلى مواصلة مفاجاته في بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي وذلك بعد نجاحه في فرض التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في اللقاء الأول.

المباراة تقام في تمام الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة ، العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 2.

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