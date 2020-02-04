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مصري عائد من "ووهان": سبب تأخير خروجنا من الصين "طفل"

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 08:57 م
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كورونا
كورونا
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مصطفى أبو العز، أحد المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، إن المصطلح الأنسب للوضع الذي يقيمون به هو معسكر صحي، وليس معسكر طبي.

وأشار "أبو العز"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن سبب تأخيرهم في مغادرة مطار ووهان هو استخراج شهادة مطلوبة لطفل كان على متن الرحلة، مضيفا أنهم وصلوا إلى مطار العلمين السادسة والنصف صباحا، وتم تعقيمهم بشكل كامل.

وأضاف أحد المصريين العائدين من مدينة ووهان، أن الغرف مجهزة بكل ما يحتاجونه من ملابس داخلية وخارجية، وأطعمة، منوها بأنهم خضعوا لكشف طبي كامل اليوم؛ للاطمئنان على صحتهم.

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مدينة ووهان الصينية المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية المصريين العائدين الدكتور مصطفى أبو العز

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